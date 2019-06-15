مصر | "كان بينظم حركة المرور".. النيابة توجه عدة تهم لـ"ضابط فيصل المزيف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بينظم حركة المرور".. النيابة توجه عدة تهم لـ"ضابط فيصل المزيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت النيابة العامة بجنوب الجيزة، في واقعة انتحال شاب صفة ضابط مرور بمنطقة فيصل، عدة اتهامات للشاب منتحل صفة الضابط، تتمثل في انتحاله صفة وظيفة عمومية، وإحراز سلاح ناري، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
وكانت مباحث الجيزة، بالتنسيق من الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تمكنت من ضبط هذا الشاب الذي انتحل صفة ضابط شرطة بمرور الجيزة، خلال تنظيمه حركة المرور في شارع فيصل، بعد أن حاول الهرب من قوة الشرطة.
وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق".
وأكد الشاب الذي يحمل طبنجة صوت، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أهله ضباطا، وأكان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا:"كان نفسي أبقى ظابط شرطة".
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.