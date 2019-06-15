مصر | "كان بينظم حركة المرور".. النيابة توجه عدة تهم لـ"ضابط فيصل المزيف"

وكانت مباحث الجيزة، بالتنسيق من الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تمكنت من ضبط هذا الشاب الذي انتحل صفة ضابط شرطة بمرور الجيزة، خلال تنظيمه حركة المرور في شارع فيصل، بعد أن حاول الهرب من قوة الشرطة.

وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق".

وأكد الشاب الذي يحمل طبنجة صوت، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أهله ضباطا، وأكان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا:"كان نفسي أبقى ظابط شرطة".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.