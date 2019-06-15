مصر | "775 ألف جنيه".. سقوط سيدة وابنتها لنصبهما على المواطنين بالغربية

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الوقائع سالفة الذكر على النحو المشار إليه وتعهدا برد المبالغ المالية للشاكيين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الغربية، ملابسات ما تبلغ به لمركز شرطة السنطة من ( عدد 30 مواطن مقيمين بقرية شبرابلوله دائرة المركز ) بقيام إحدى السيدات (مالكة محل – وكريمتها "ممرضة" مقيمتان بذات القرية) بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (775200) جنيه نظير توظيفها مقابل أرباح شهرية، ولم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.