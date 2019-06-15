مصر | بـ"جلسة صلح".. أمن أسيوط يحقن الدماء بين عائلتين بقرية المندرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"جلسة صلح".. أمن أسيوط يحقن الدماء بين عائلتين بقرية المندرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت مديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية المندرة - بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط في النزاع القائم بينهما.
وجاء ذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.
وكما أكد الحاضرون على ثقتهم في أجهزة وزارة الداخلية، وأشادوا بجهود رجال الشرطة المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.