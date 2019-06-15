مصر | بـ"جلسة صلح".. أمن أسيوط يحقن الدماء بين عائلتين بقرية المندرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"جلسة صلح".. أمن أسيوط يحقن الدماء بين عائلتين بقرية المندرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

نجحت مديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية المندرة - بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط في النزاع القائم بينهما.

وكما أكد الحاضرون على ثقتهم في أجهزة وزارة الداخلية، وأشادوا بجهود رجال الشرطة المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.