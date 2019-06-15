مصر | جمع "160 ألف جنيه".. سقوط خليجي استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

نجحت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، في ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 4 مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الألبان.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4) مواطنين بتعرضهم لواقعه نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية قام بإيهامهم بمشاركته في مشروع لتجارة الألبان والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.



وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة) بممارسه نشاطًا احتياليًا في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين تمثل في الإعلان عبر وسائل التواصل الإجتماعى على شبكة "الإنترنت" عن إنشاء مشروع لتجارة الألبان مقابل أرباح ربع سنوية من خلال مقره التجارى الكائن بالجيزة، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب عدد من الضحايا راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التجارة المذكورة، وقام بالإستيلاء منهم على مبلغ (160 ألف جنيه)، وقام عقب ذلك بغلق مقره التجارى المُشار إليه ومغادرة محل سكنه المذكور.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبمناقشة المذكور أقر بتقاضيه المبالغ المالية من المجنى عليهم ورغبته فى إستثمارها فى مجال تجارة الألبان إلا أنه تعثر فى مباشرة النشاط المشار اليه وتعذر سداد المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.