مصر | "شهيد لقمة العيش".. 4 يقتلون سائق توكتوك أمام منزله لسرقة مركبته بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهيد لقمة العيش".. 4 يقتلون سائق توكتوك أمام منزله لسرقة مركبته بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات فقد توصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص سبق اتهام ثلاثة منهم في العديد من القضايا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط ثلاثة من مرتكبي الواقعة، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع السرقة، وأضافوا أنه حال قيامهم بسرقة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه شاهدهم وحاول الإمساك بهم فقام المتهم الهارب بإطلاق عيار ناري تجاهه من بندقية آلية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وقرروا إخفائهم "التوك توك" عقب ذلك لدى أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط) تمهيدًا لبيعه، وأمكن ضبطه وبحوزته "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بعلمه بأنه من متحصلات سرقة، كما قرر أحدهم حيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأرشدوا عن الدراجة النارية التى كانوا يستقلونها حال ارتكابهم الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.