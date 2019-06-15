مصر | بـ"توصيل الأسلاك".. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"توصيل الأسلاك".. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال قسم شرطة المعصرة، بقيادة العقيد مجدي خلف، من ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة تردد شخصين على إحدى المقاهي بدائرة القسم وبحوزتهما سيارة بيضاء اللون يتم تشغيلها بأسلوب "توصيل الأسلاك".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وهما (عاملان، سنى 18، ومقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين ) وبحوزتهما السيارة المشار إليها.



وبالفحص تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بشراء السيارة بمبلغ مالي (6000 جنيه) من شخصين بدائرة قسم شرطة البساتين، وأضافا بعلمهما بكون السيارة من متحصلات حادث سرقة وأنهما كانا في سبيلهما للتصرف فيها بالبيع بمحافظة الجيزة.

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وبإرشادهما تم ضبط (ميكانيكي، سن 22، مقيم الشرقية، سبق اتهامه في قضية "مخدرات" - عاطل، سن 28، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية "سرقة وسائل نقل" ).



وبمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك" كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائهما، وأقرا بإرتكابهما حادث سرقة سيارة أخرى، وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (عاطل، سن 42 ومقيم بالجيزة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام "تبديد").



وبإرشادهما تم ضبط الأخير وبحوزته سيارة مُبلغ بسرقتها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين، وإتهموها بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.