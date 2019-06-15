مصر | "خصومة ثأرية" تدفع فران لقتل ابن عمه بالأميرية.. و"قطعة أرض" كلمة السر

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص (فران، مقيم بمحافظة أسيوط، سبق اتهامه في 5 قضايا أخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل نجل عمه) بالاختباء طرف شقيقه (فران- مقيم بدائرة القسم).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات وارتكابه واقعة القتل إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجني عليه لقيامه بقتل والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.