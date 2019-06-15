أخبار مصر | 3 أيام تحسم انتقال بلعمري لاتحاد كلباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أيام تحسم انتقال بلعمري لاتحاد كلباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن نادي اتحاد كلباء (النمور) قد منح جمال بلعمري مهلةً لإتمام انتقاله إلى الفريق الإماراتي.

وأشارت صحيفة "الرؤية" الإماراتية إلى أن نادي اتحاد كلباء قد امهل بلعمري 3 أيامٍٍ لتوفيق أوضاعه مع الليث، وإتمام انتقاله من دوري المحترفين السعودي.

وأضافت الصحيفة أن اتحاد كلباء سيضطر للبحث عن مدافعٍ بديلٍ للعمري في حال تعثرت صفقة شراء ابن العاصمة الجزائر.

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ومن المفترض أن يحسم بلعمري أمر انتقاله إلى اتحاد كلباء قبل بدء كأس أمم إفريقيا، إذ يخوض محاربو الصحراء أول مبارياتهم في الـ23 من يونيو الجاري.

ويشارك بلعمري حاليا مع منتخب بلاده الجزائري، والذي يستعد لانطلاقة منافسات أمم إفريقيا 2019.