أخبار مصر | "عنيك في عنينا" تجري 70 عملية رمد وتوزع 312 نظارة طبية لأهالي الضبعية بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عنيك في عنينا" تجري 70 عملية رمد وتوزع 312 نظارة طبية لأهالي الضبعية بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية رئاسة الوزراء، نجحت في إجراء 70 عملية عيون أمس الجمعة، وتوزيع 312 نظارة طبية، لأهالي قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة بمحافظة الاقصر، شملت عمليات مياه بيضاء، ومسح عدسة، وظفرة جميعها بالمجان لغير القادرين بإحدى مستشفيات العيون بالأقصر.

وأكد محمد عبد اللطيف، مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالأقصر، ان مبادرة "عنيك في عنينا" وكافة انشطة مؤسسة صناع الخير بالأقصر تتم برعاية ودعم السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف "عبد اللطيف"، أن الحالات المستفيدة من اجراء العمليات وتوزيع النظارات الطبية تم اكتشافها خلال قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى التي انطلقت في وقت سابق بقرية الضبعية، والتي تم الكشف على 800 مواطن خلالها بالمجان، وصرف 170 عبوة علاج، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية لبحث مدى استحقاقها ثم إجراؤها بالمجان.

وأوضح أنه تم توزيع 312 نظارة طبية لأهالي الضبعية، ممن تقرر بعد الكشف عليهم احتياجهم للنظارات الطبية مشيرا إلى أن قافلة قرية الضبعية بمركز القرنة استهدفت القرى المحيطة قرى الكيمان، والقرنة الجديدة، والسيول، واصفون، وعدد من القرى المحيطة.

يذكر أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، انطلقت في يناير 2017 بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية، وانطلقت في 16 محافظة، ونجحت في الكشف على عيون 150 ألف مواطن بالمجان.