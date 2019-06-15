أخبار مصر | مؤسسة "Change Me" تجهز لمؤتمر طبي ضخم بمدينة شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة "Change Me" تجهز لمؤتمر طبي ضخم بمدينة شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مؤسسة Change Me الدولية للتجميل فى مصر التجهيز لأكبر حدث طبى يضم معظم مؤسسات التجميل فى العالم من خلال إقامة مؤتمر طبى ضخم يضم كل المؤسسات العالمية من أجل تبادل الخبرات الطبية والوقوف على أخر المستجدات التى وصل إليها الطب فى مجال التجميل وتنسيق القوام والتجميل الجراحى والتجميل الغير جراحى وذلك بحضور مؤسسة DR Z ADVISOR.

وقال الدكتور محمد عماد الدين، إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام ومدير مؤسسة Change Me أن إختيار مدينة شرم الشيخ لتحتضن المؤتمر له أسباب كثير أولها لما تتميز به المدينة الساحرة من جمال خلاب وخاصة أن المؤتمر سيكون عنوانه "البحث عن الجمال بالطرق الطبية الأمنة والسهلة"، ولما تتميز به مدينة شرم الشيخ من موقع جغرافى وطبيعة ساحرة ستدهش الجميع من الضيوف، بالإضافة الى الترويج للسياحة العادية والسياحة العلاجية فى مصر.

وأضاف عماد الدين، أن المؤتمر سيقدم ورقات بحثية لمناقشة العمليات الجراحية المرتبطة بعالم طب التجميل، بالإضافة الى مناقشة الدوافع التى تقود اصحابها للوصول الى حالة الجمال الحقيقى على كل المستويات سواء من الرجال أو النساء معا.

وأشار إلى أن المؤتمر الذى سيعقد بداية الشهر القادم سيدهش الجميع من الضيوف لما وصلت إليه مصر فى عالم الطب بشكل عام وطب وجراحات التجميل بشكل خاص، وخاصة أن مصر مصنفة أنها من أفضل دول العالم على الإطلاق فى الجراحات المرتبطة بعالم التجميل والعمليات العادية مثل زراعة الشعر وشفط الدهون بالتقنيات المختلفة وغيرها من التقنيات الحديثة.