أخبار مصر | استشاري طب أسنان يوضح أهمية ابتسامة هوليود المرتبطة بعالم التجميل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشاري طب أسنان يوضح أهمية ابتسامة هوليود المرتبطة بعالم التجميل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور باسم سمير، استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، عن أن تقنية ابتسامة هوليوود فى عالم طب وتجميل الأسنان هي عبارة عن قشور Veneers رقيقة جدًا يتم تصنيعها خصيصًا لكل فرد، من ثم وضعها على الجهة الأمامية من السن بهدف تحسين شكله وزيادة بياضه بشكل دائم وبالتالي تحسين الشكل العام للشخص وتعمل هذه القشور على تغيير لون وشكل وحجم وحتى طول الأسنان، بما يتوافق مع شكل الفك والفم الخاص بالمريض.

وأضاف استشاري طب الأسنان، عادة ما تصنع هذه القشور من الخزف Porcelain فهي مادة قادرة على مقاومة البقع، كما أنها تعكس بشكل قريب جدًا طبيعة السن، لتكون أشبه بابتسامة طبيعية جميلة وليست مصطنعة.

وأوضح "سمير" أن اللجوء إلى هذا النوع من الابتسامة يكون بهدف التجميل بشكل رئيسي، ولكن بالطبع بإمكان ابتسامة هوليوود وهذه القشور الخزفية أن تعالج بعض مشاكل الأسنان، والتي تتمثل في الأسنان التي تغير لونها وتصبغت ببعض البقع.

وأشار إلى أن إبتسامة هوليود تعالج وجود حشوات تجميلية كبيرة بين الأسنان والتي فقدت لونها وأصبح مختلفا عن لون الأسنان المجاورة كما أنها تعالج الاسنان التي تكسرت والأسنان التي تعاني من الإنحراف أو غير متساوية في الحجم والطول وشكلها غير ملائم مع باقي الأسنان والأسنان التي تحوي فراغات فيما بينها.