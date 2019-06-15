أخبار مصر | بعد قليل .. نقيب المحامين يحاضر بمعهد محاماة كفرالشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل .. نقيب المحامين يحاضر بمعهد محاماة كفرالشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلقي سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بعد قليل، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام المقيدين بالدورة الثانية لمعهد محاماة كفرالشيخ، بنادي القوات المسلحة في مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، ومجلس فرعية كفر الشيخ، وعدد من شيوخ المهنة بالمحافظة.

ونوه صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر معهد محاماة كفرالشيخ، بضرورة التزام الحضور من المقيدين بالمعهد بالزي الرسمي بالبدلة الكاملة.

جدير بالذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام للجدول الابتدائي بنقابة المحامين.

