أخبار مصر | نائب رئيس محكمة النقض يحاضر بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس محكمة النقض يحاضر بمعهد محاماة القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، بعد قليل، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، وذلك بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتدور المحاضرة، التى سيلقيها المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية، والقوانين الموضوعية للأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم، في حضور وإشراف حسين الجمال وإسماعيل طه، منسقي عام المعهد، وأعضاء من مجلس النقابة العامة، ومجالس فرعيات القاهرة الكبرى.

