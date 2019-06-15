أخبار مصر | "الخليج 365" كشف حقيقة إقامة "ملهى ليلي" داخل موقع أثري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" كشف حقيقة إقامة "ملهى ليلي" داخل موقع أثري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت عدة صور عبر مواقع التراصل الاجتماعي، لمشهد من فيلم "تصبح على خير" للفنان تامر حسني، يظهر تصويره بأحد المواقع الأثرية، وهي "التكية المولوية" في شارع السيوفية.

وتوالت الانتقادات وكان أولها، "الصور دي من فيلم تصبح على خير لتامر حسني، والمكان اللي معمول ملهى ليلي ده هو التكية المولوية في شارع السيوفية، التكية المولوية دي معمولة سنة 1321، ولما بنزورها بيبقى ممنوع تلمس مسرح السمعخانة ولا السور، والموظف واقف جنبك يراقبك وده حقه علشان نحافظ على مكان فريد زي ده مافيش منه في العالم كله غير عدد محدود جدا في مصر وتركيا، وبعدين تيجي وزارة الآثار تقوم تأجرها لشركة الإنتاج عشان تصور فيها مشهد ملهى ليلي، فييجي الفنيين يدقوا مليون لمبة ومليون يافطة في خشبها، ويتصور فيها مشهد ضرب سكرانين كان ممكن يتكسر فيه المكان، وعلى مسرح السمعخانة ييجيبوا 100 واحد كومبارس يرقصوا، النهارده كل شيء بقى مباح في سبيل الفلوس".

وجاء نقد آخر عبر السوشيال ميديا يصف الأمر "أخيرًا عرفنا حقيقة الأمر الصور دي لملهى ليلي تم إقامته في المولوية... خراب".

وقام بعض المتخصصي من أساتذة علم الآثار بعمل مشاركات للصور تحت عنوان "ما تفسير هذه الصور".

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وتواصلت "الخليج 365" مع ناجي خليفة، والذي كان مسؤولًا عن منطقة السيوفية قبل سنوات، والذي قال إن التصوير داخل الأماكن الأثرية لا يتم سوى بتصريحات خاصة من المجلس الأعلى للآثار، ويتم التصوير تحت إشراف كامل من الأثريين ومديرين المناطق، ولا يتم السماح بتركيب أو تثبيت أي شئ داخل الموقع الأثري مهما كانت أهميته بالنسبة للعمل الفني.

وأشار "خليفة" إلى أنه بالفعل منذ 4 سنوات تم تصوير جزء من مشهد داخل التكية المولوية في السيوفية للفنان تامر حسني، ولكن لم يتم تركيب أو تثبيت أي شئ داخل المكان الأثري، والظاهر في الصور المنشورة هو لوكيشن تصوير خارجي تم بناؤه والتصوير داخله، أما ما تم بالفعل داخل المولوية كان عبارة عن مشهد دخول أبطال العمل وتم الاستعانة بكشافات الموقع الأثرية في الإضاءات وفقط.

ونفى تمامًا أي دق لمسامير أو غيره في أخشاب الموقع، كما أكد أن التصوير تم تحت إشراف أثريين المنطقة الكامل واحت مسؤوليتهم الكاملة، وختم ناجي كلماته بدعوة الجميع لزيارة التكية المولوية ومشاهدتها على الطبيعة.

كما حصلت "الخليج 365" على عدد من الصور الحديثة من داخل التكية المولوية لرصد أي مشكلات بالأثر قد تكون ناتجة عن ما أسماه الناقدين "الاعتداء على الأثر وإهانته" كما حصلت على الصور المنتشرة عير مواقع التواصل الاجتماعي تحت "ملهى ليلي بالمولوية" وهو الأمر الذي أوضحته الوزارة.