أخبار مصر | وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الأذربيجانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الأذربيجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت فجر اليوم، وزيرة السياحة مطار القاهرة، متوجهة إلى دولة أذربيجان للمشاركة فى أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، الذي ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشارت السفارة المصرية في أذربيچان إلى أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة وزارية من مصر إلى جمهورية أذربيجان منذ عدة سنوات.

وقبيل المغادرة أكدت وزارة السياحة على عمق العلاقات بين مصر وأذربيچان، كما أكدت على أهمية هذه الزيارة فى تعزيز سبل التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية لتطوير صناعة السياحة ومنها منظمة السياحة العالمية، التي لها دور كبير في خدمة قطاع السياحة العالمى وتعزيز التعاون السياحى بين البلدان السياحية وبعضها البعض، مشيرة إلى رؤية الوزارة لإعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع كافة المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

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ومن المقرر أن تتضمن فعاليات انعقاد الجلسة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة اجتماع لجنة النظر في مراجعة طلبات العضوية بالانتساب، وهى إحدى اللجان التابعة للمجلس التنفيذي.

كما تتولي وزيرة السياحة، مهام المتحدث الرئيسي في جلسة نقاشية بعنوان "حماية تراثنا: الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية"، والتي تهدف إلى بحث كيفية النهوض بصناعة السياحة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة دور منظمة السياحة العالمية والحكومات والقطاع الخاص في ذلك، ومناقشة السياسات التى تعمل على إشراك المجتمعات المحلية ،وكذا عرض المبادرات التى من شأنها تعزيز الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين فى السياحة.

ومن المقرر أن تنظم السفارة المصرية بأذربيجان مؤتمرا صحفيا لوزيرة السياحة، مساء اليوم بحضور السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان، وبمشاركة وكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية وكبري الصحف والقنوات التليفزيونية واسعة الانتشار بأذربيجان، والذى سيتم خلاله الإعلان عن قرار شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL" بإعادة تسيير رحلة شارتر من باكو إلي القاهرة اعتبارا من 8 يوليو القادم ورحلة أخرى إلي مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 18 يوليو 2019.

جدير بالذكر أن مصر تشغل عضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية والذي يتكون من 35 دولة، ورئيس المجلس التنفيذي الحالى هى دولة زامبيا، والنائب الأول للرئيس هى الأرجنتين والنائب الثانى للرئيس هى تايلاند، ويجتمع المجلس مرتين سنوياً، وتتمثل مهمة المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام، لتنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة عن الجمعية وتقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة.

وقد استضافت مصر اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية مرتين على التوالي الأولى في مايو 2018 بمدينة شرم الشيخ، والأخرى في مدينة القاهرة في مارس 2019، والتي قام خلالها السيد زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية بإهداء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي درع من المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في استراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.