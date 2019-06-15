أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد آخر تطورات الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد آخر تطورات الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، آخر تطورات أعمال إنشاءات المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، يرافقه، وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وفي أثناء الزيارة تفقد رئيس الوزراء الموقع المقترح لنقل مركبي خوفو، وكلف بأن تتم دراسة النقل من الخبراء والمختصين، وأن يكون هناك فريق عمل على أعلى مستوى فى الشئون الهندسية والترميم يتولى ذلك.

وخلال الجولة التفقدية بالمتحف، أوضح وزير الآثار أن مشروع المتحف المصري الكبير يضم مبنى المتحف الرئيسي، و الساحة الرئيسية، ومدخل كبار الزوار، و بهو رمسيس، و مبنى المؤتمرات، وحائط الاهرامات، والحديقة الترفيهية – وادى النيل، و حديقة الأطفال، ومركز الترميم والطاقة، ومدرجات هرم خوفو، ومطعم الأهرامات، والمسلة.

وأضاف الدكتور خالد العناني، أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 167 ألف م2، وتزيد نسبة تنفيذه على 91.5 %، وتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الانشائي بنسبة 100%، والطرق الخارجية المحيطة بنسبة تزيد على 90%، وتم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة 95%، و بهو المدخل الذي يقع به تمثال الملك رمسيس الثاني بنسبة 92%، وإنجاز الدرج العظيم بنسبة 98%، وإنجاز أعمال قطاعات العرض الرئيسية بنسبة 85%، وجار تنفيذ أول ميدان مسلة معلق أمام واجهة المتحف المصري الكبير، وتم استلام المسلة وجار ترميمها.

Advertisements

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه تم الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف من الجهة الشرقية والغربية، وتم استحداث الطريق الشمالي والجنوبي بنسبة تنفيذ 90%، وكذا تم الإنتهاء من الأعمال التصميمية لإنشاء نفق طريق الفيوم بطول 1200م فى اتجاهين ومكون من 6 حارات مرورية في كل إتجاه بالإضافة إلي نفق حماية المرافق وتم البدء في أعمال الحفر، وجار إتمام إخلاء التواجدات الكائنة بجنوب طريق الفيوم.

وقال إن هناك إجراءات لتطوير طرق أخرى تخدم المتحف الكبير أهمها؛ مطلع طريق المنصورية مع الطريق الدائرى، وطرق (المنصورية – الفيوم – الهرم – فيصل)، ومطلع الطريق خلف مساكن الضباط، والنفق المقترح أسفل الطريق الشمالى المستجد، والقطاع العرضى لمحور المنصورية بعد تطويره.

كما استعرض اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، الموقف التنفيذي للآثار بالمتحف، حيث أشار إلي أن إجمالي ما تم نقله من قطع اثرية حتي تاريخه وصل إلي 47952 قطعة أثرية، وأن إجمالي ما تم ترميمه وصيانته من قطع أثرية وصل إلي 44569 قطغة أثرية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على بذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من هذا المبنى التاريخى، موجها بأن تتم جميع الأعمال بدقة متناهية ليكون المتحف الكبير رسالة للعالم كله عن مصر الجديدة، التى تواصل صنع حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها استكمالا لما بناه المصريون القدماء.