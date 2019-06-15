أخبار مصر | عاجل.. بيان هام لـ"التعليم" بشأن امتحان "الاستاتيكا" للثانوية العامة المتداول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام لـ"التعليم" بشأن امتحان "الاستاتيكا" للثانوية العامة المتداول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تتبع مصدر نشر ورقة أسلئلة امتحان "الاستاتيكا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول طلاب الثانوية العامة امتحان المادة عقب بدء اللجان بـ5 دقائق.

جدير بالذكر أن اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالب طالبة.

طمأن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، طلاب الصف الثالث الثانوي، بشأن الامتحانات المتبقية.

وأكد أن جميع الامتحانات المقبلة، ستكون في متناول الطلاب، عدا بعض الأسئلة التي تميز بين الطلاب.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة تكنولوجية أخرى داخل اللجان، لافتة إلى أن اصطحابها يؤدى إلى تعرّض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام المقبل.