شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد المدينة الرياضية بالسويس استعدادًا لـ«كأس الأمم الإفريقية»‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، محافظة السويس، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة والتي تضم دول تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا في 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.

تفقد الوزير، برفقة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الاستعدادات الخاصة بتجهيز بعض المنشآت الرياضية والمرافق والطرق بالمحافظة لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في البطولة على أرض المحافظة، حيث تفقدوا المدينة الرياضية بالسويس بحضور المحافظ ونائبه، حيث بدأ الوزير الزيارة بتفقد المركز الطبي الرياضي والصالة المغطاة وستاد السويس. كما تفقد المقصورة الرئيسية والمركز الصحفي والإعلامي للصحفيين وقاعة استراحة الvip، والعيادة الطبية.

واستمع الوزير إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول توفير كافة الإمكانيات الطبية والصحية اللازمة لاستضافة البطولة، من سيارات اسعاف وأطقم طبية، كما اطمأن على توفير الإقامات للفرق الرياضية التي ستقيم بالمحافظة.

وزير التنمية المحلية يتفقد المدينة الرياضية بالسويس

وزير التنمية المحلية يتفقد المدينة الرياضية بالسويس

وزير التنمية المحلية يتفقد المدينة الرياضية بالسويس

وزير التنمية المحلية يتفقد المدينة الرياضية بالسويس

وزير التنمية المحلية يتفقد المدينة الرياضية بالسويس

وزير التنمية المحلية يتفقد المدينة الرياضية بالسويس