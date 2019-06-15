شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للبحوث الاجتماعية» يستعرض معدلات الزيادة السكانية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الثلاثاء المقبل، مؤتمره السنوي العشرين تحت عنوان «السكان وتحديات التنمية المستدامة»، على مدار يومى 18 و19 يونيو الجارى، لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

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يشهد افتتاح المؤتمر، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال على مدار جلسات الؤتمر.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية في تصريحات صحفية، إن برنامج المؤتمر يناقش عبر خمسة جلسات بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية خمسة محاور رئيسية تتناول رصد وتحليل الجوانب والأبعاد المختلفة لموضوع الزيادة السكانية وتحديات التنمية، أبرزها معدلات النمو السكاني وعلاقته بالتنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والإعلام وقضايا السكان، الثقافة، والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان، مع أهمية العمل على نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة الزيادة السكانية وما تسسبه من مشاكل للأفراد وللمجتمع.

وأضافت «سعاد» أنه خلال كل جلسة من جلسات المؤتمر تطرح مجموعة من الأوراق البحثية يناقشها عدد من أساتذة الجامعات، وخبراء السكان والتنمية، ومسئولي المؤسسات والأجهزة السكانية في مصر وفي الجلسة الختامية سيطرح المركز وثيقة رأي الخبراء حول السكان وتحديات التنمية.