شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد آخر تطورات الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، آخر تطورات أعمال إنشاءات المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.

وأثناء الزيارة، تفقد رئيس الوزراء، الموقع المقترح لنقل مركبى خوفو، وكلف بأن تتم دراسة النقل من الخبراء والمختصين، وأن يكون هناك فريق عمل على أعلى مستوى في الشؤون الهندسية والترميم يتولى ذلك.

وخلال الجولة التفقدية بالمتحف، أوضح وزير الآثار أن مشروع المتحف المصري الكبير يضم مبنى المتحف الرئيسي، والساحة الرئيسية، ومدخل كبار الزوار، وبهو رمسيس، ومبنى المؤتمرات، وحائط الأهرامات، والحديقة الترفيهية – وادى النيل، وحديقة الأطفال، ومركز الترميم والطاقة، ومدرجات هرم خوفو، ومطعم الأهرامات، والمسلة.

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وأضاف «العناني» أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 167 ألف م2، وتزيد نسبة تنفيذه على 91.5 %، وتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الانشائي بنسبة 100%، والطرق الخارجية المحيطة بنسبة تزيد على 90%، وتم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة 95%، وبهو المدخل الذي يقع به تمثال الملك رمسيس الثاني بنسبة 92%، وإنجاز الدرج العظيم بنسبة 98%، وإنجاز أعمال قطاعات العرض الرئيسية بنسبة 85%، وجار تنفيذ أول ميدان مسلة معلق أمام واجهة المتحف المصري الكبير، وتم استلام المسلة وجار ترميمها.

من جهته، أشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه تم الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف من الجهة الشرقية والغربية، وتم استحداث الطريق الشمالي والجنوبي بنسبة تنفيذ 90%، وكذا تم الانتهاء من الأعمال التصميمية لإنشاء نفق طريق الفيوم بطول 1200م في اتجاهين ومكون من 6 حارات مرورية في كل إتجاه بالإضافة إلى نفق حماية المرافق وتم البدء في أعمال الحفر، وجار إتمام إخلاء التواجدات الكائنة بجنوب طريق الفيوم.

ولفت إلى أن هناك إجراءات لتطوير طرق أخرى تخدم المتحف الكبير أهمها؛ مطلع طريق المنصورية مع الطريق الدائرى، وطرق (المنصورية – الفيوم – الهرم – فيصل)، ومطلع الطريق خلف مساكن الضباط، والنفق المقترح أسفل الطريق الشمالى المستجد، والقطاع العرضى لمحور المنصورية بعد تطويره.

كما استعرض المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، الموقف التنفيذي للآثار بالمتحف، حيث أشار إلى أن إجمالي ما تم نقله من قطع أثرية حتى تاريخه وصل إلى 47952 قطعة أثرية، وأن إجمالي ما تم ترميمه وصيانته من قطع أثرية وصل إلى 44569 قطعة أثرية.

وشدد رئيس الوزراء على بذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من هذا المبنى التاريخى، موجها بأن تتم جميع الأعمال بدقة متناهية ليكون المتحف الكبير رسالة للعالم كله عن مصر الجديدة، التي تواصل صنع حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها استكمالا لما بناه المصريون القدماء.