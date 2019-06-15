شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية: تكليف لجنة هندسية لإعادة تمثال الخديو إسماعيل إلى أصله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، أنه جار تطوير وترميم تمثال الخديو إسماعيل الكائن خلف المسرح الرومانى بمنطقة محطة مصر لإعادته إلى أصله والانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يجرى تنفيذ مشروع عاجل لتصحيح ما لحق بالتمثال أثناء عملية الترميم وتطوير الميدان ذاته وقاعدة التمثال.

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وقال «جمال» – في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» عقب نشر الجريدة موضوع التمثال في عددها الصادر السبت تحت عنوان «تشوية تمثال الخديو اسماعيل بـ»دوكو أسود يغضب الاسكندرية«– أنه فور حدوث الواقعة تم تكليف لجنة هندسية فنية متخصصة مشكلة بقرار من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية لترميم التمثال واعادته إلى أصله خلال فترة وجيزة وذلك وفقا للأساليب العلمية والفنية المتبعة في هذا الشأن.

وأشار نائب محافظ الاسكندرية إلى أنه في اطار اعادة المظهر الحضارى والنسق الجمالى والرونق التاريخى للمدينة يجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل لكافة ميادين المحافظة من خلال لجنة الميادين المشار اليها وذلك في اطار الالتزام بتصميمات علمية للميادين.

يشار إلى أن تمثال الخديو اسماعيل يقع في ولاية محافظة الاسكندرية ولا يتبع وزارة الآثار على الاطلاق كما أنه يأتى ضمن 4 تماثيل تاريخية في الاسكندرية وهى تمثال محمد على الذي بنى مصر الحديثة وتمثال سعد زغلول زعيم ثورة 1919 وتمثال نوبار باشا الذي كان يتولى منصب رئيس حكومة وتمثال الخديوي اسماعيل الذي كان له الفضل في إنشاء القاهرة الخديوية في وسط البلد ولكل واحد منهم له أهمية كبيرة جدا في تاريخ مصر.