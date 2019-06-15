شكرا لقرائتكم خبر عن 210 درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الفنى للعام الدراسى القادم 2019/2020 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 210 درجات، في حين سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (الخاص) 140 درجة، بينما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (فصول الخدمات) 140 درجة، وخاصة أنه متوقع قبول 23 ألفا و276 طالبا وطالبة بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ، بمدير عام التربية والتعليم بأسوان، الدكتور السيد الفيومى، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة الجارية بمدارس المحافظة والإطمئنان على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة أمام الطلاب والمراقبين، بجانب متابعته لتنسيق درجات القبول.

وأوضح الفيومى أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى تتراوح ما بين 235 درجة لفصول الطاقة الشمسية وحتى 140 درجة للمدارس الزراعية حيث سيكون آخر موعد للتقديم حتى 5 سبتمبر المقبل، أما بالنسبة لمدارس التعليم المزدوج سيكون آخر موعد هو 31 يوليو القادم عن طريق الوحدة الإقليمية، لافتاً إلى أن محافظ أسوان قد وافق على فتح 10 فصول جديدة في تخصص فنى تركيب وصيانة طاقة شمسية للبنين وذلك بمدارس محمد حسين هلال بأسوان، وبنبان بدراو، وكامل يعقوب بنصر النوبة، وكوم أمبو الصناعية، والرمادى قبلى بإدفو وذلك بواقع 2 فصل بكل مدرسة وبكثافة طلابية 30 طالب بكل فصل دراسى .