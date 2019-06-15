شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القداس الإلهي بكنيسة «الوجوه» عقب تدشينها في شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بشارع الوجوه بشبرا، وذلك عقب تدشينها.

ودشن قداسته 7 مذابح تم إعدادها بثلاث كنائس موجودة داخل الكنيسة ذاتها، وهي كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين يوسف النجار ويوحنا الحبيب وبكل منهما ثلاث مذابح وكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود وبها مذبح واحد، كما تم تدشين أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) إلى جانب الأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.

شارك في الصلوات من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.