شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن أيقونات كنيسة العذراء بالوجوه في شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشن قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، السبت، أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) إلى جانب أيقونات الموجودة بأرجاء كنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا. وبذلك يكون قد تم تدشين سبع مذابح بالكنائس الثلاث الموجودة داخل كنيسة السيدة العذراء بالوجوه. وتحوي الكنيسة، كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين يوسف النجار ويوحنا الحبيب وبكل منهما ثلاث مذابح وكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود وبها مذبح واحد.

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