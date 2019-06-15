شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور متحف مركب خوفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، متحف مركب خوفو بمنطقة الأهرامات، ثم المتحف الكبير. تجدر الاشارة إلى أنها أول زيارة للدكتور مدبولى في العام الأول لتوليه مسؤولية الحكومة كانت للأهرامات لمتابعة مشروعات التطوير بها، وكذا المتحف الكبير، وهذا ما يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع ملفات الصحة والتعليم والثقافة على أجندة أولويات الحكومة، ضمن محور بناء الانسان المصرى.

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