شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إيطالي يزور مستشفي صدر أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وفدا إيطاليا لتفقد مستشفي صدر أسيوط ومجمع المعامل.
حيث تفقد الوفد قسم الاستقبال العام والعناية المركزة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية واستمع إلى شرح الدكتور ياسر سلطان مدير مدير مستشفي الصدر عن القدرة الاستيعابية والامكانيات المتاحة بالمستشفي والأجهزة الطبية والعنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين.
عقب ذلك تفقد الوفد مجمع المعامل والأشعة وتعرف على أهم التحاليل الطبية التي تقوم بتحليلها وقدرة الأجهزة الخاصة بالمعامل وطاقتها الاستيعابية.
واختتم الوفد زيارته لديوان مديرية الصحة بالمحافظة وعقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للتعرف على أهم الصروح الطبية بالمحافظة ومدي توافر وتقديم الخدمات الطبية في الحالات الطارئة.
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