شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف في انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء، في الساعة الأولى، إقبالًا كبيرًا من التجار الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، والتي تجري في مبنى رعاية الطلبة بمدينة العريش، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وقال عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن الانتخابات بدأت في الساعة الثامنة صباحًا وستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، تعقبها عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

Advertisements

وأوضح «بدوي» أن عدد 3355 تاجرًا لهم حق التصويت في الانتخابات بعد سداد الاشتراكات السنوية من إجمالي عدد التجار المقيدين في سجلات الغرفة والبالغ عددهم نحو 21 ألف تاجر، مشيرًا إلى تخصيص 3 صناديق للتصويت في الانتخابات، أحدهم لمدن العريش والحسنة ونخل، والثاني لمدينتي الشيخ زويد ورفح والثالث لمدينة بئر العبد.

يذكر أنه تقدم لانتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء 16 مرشحًا، حيث تم تشكيل قائمتين، تضم القائمة الأولى 7 مرشحين وهم كل من عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي، ممدوح إسماعيل البيك، عبدالعزيز مطر إسماعيل، محمد رمضان خليل، ناصر محمد مسلم، محمد ناصح محمد، تيسير فايز احمد.

وتضم القائمة الثانية 8 مرشحين وهم كل من: سعيد خليل راشد أبوحمده، أنور محمد الفالوجى، إبراهيم عامر شعبان، شعيب محيى الدين سليمان، حسام الدين السعيد يوسف، طارق هريدى عبدالغنى، سالم جمعان سالم، ومحمد عبدالرءوف عبدالله، بينما ترشح إسلام ناصر الشوربجي مستقلًا.