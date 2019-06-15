شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحاني الإستاتيكا والجغرافيا لطلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، والجغرافيا للشعبة الأدبية في كل اللجان على مستوي الجمهورية.

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وفي شمال سيناء، أدى الطلاب في 11 لجنة على مستوى المحافظة الامتحانات، كما يؤدي الطالب الكفيف عبدالله نور صالح إبراهيم مادة الجغرافيا «ورقة أولى» بلجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين بالعريش.

وقالت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يتم تقديم كل وسائل وسبل الراحة لجميع طلبة الشهادة الثانوية العامة، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وشددت «مرتجي» على منع الأجهزة الالكترونية وخاصة الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين داخل لجان الامتحانات، مع السماح باستخدام التليفون الأرضي لرئيس اللجنة فقط، بجانب منع الكتب الدراسية والملخصات وأي وسائل تساعد الطلبة على الغش.