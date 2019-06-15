وزير التنمية المحلية يزور السويس للاطمئنان على استعدادات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
يجري وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، زيارة إلى محافظة السويس لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة والتي تضم دول تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا في 21 يونيو القادم حتى 19 يوليو 2019.
قالت الوزارة، في بيان، إنه ومن المقرر أن يتفقد الوزير يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الاستعدادات الخاصة بتجهيز بعض المنشآت الرياضية والمرافق والطرق بالمحافظة لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في البطولة على أرض السويس.
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