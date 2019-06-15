بدء امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي المقيدون بشعبة الرياضيات، أداء الامتحان في الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، في تمام التاسعة صباحا ويستمر الامتحان حتى الحادية عشرة ظهرا.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يتقدم للامتحان في مادة الاستاتيكا 117 ألف و331 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

​ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية لمادة اللغة الانجليزية، التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الثلاثاء، بزعم تسريب الامتحان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.