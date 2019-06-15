أخبار مصر | اليوم.. ورشة عمل لـ'المصورين الصحفيين' استعدادًا لبطولة كأس أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ورشة عمل لـ'المصورين الصحفيين' استعدادًا لبطولة كأس أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Advertisements تنظم شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، ورشة عمل عن حقوق وواجبات التصوير الرياضي؛ وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. ويحاضر في الورشة الدكتور حسام دياب مساعد رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة، ومسؤول الإعلام، ومحمد ثابت مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي(الكاف)، ومصطفي طنطاوي مدير إعلام بريزنتيشن، ومسؤولي شركة كانون المسؤولين عن الدعم الفني للمصورين بالبطولة. ومن المقرر أن يتم تتظيم الندوة، بمقر نقابة الصحفيين مساء اليوم السبت، بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وقالت الشُعبة في دعوتها للزملاء، إن الحضور مهم للإجابة على أي استفسارات قد تخص تغطيتهم للبطولة، مؤكدة أن حضور الورشة يعطي الزميل المصور أولوية التسجيل في المباريات المختلفة القادمة. وكان أصدرت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا أكدت فيه ثقتها الكاملة في قدرة الإعلام الرياضي المصري على تقديم كافة أشكال الدعم لجهود تنظيم البطولة الأفريقية على أرض مصر. وطالبت اللجنة وسائل الإعلام، بالالتزام بتوفير المناخ اللازم لنجاح هذه الفعاليات الرياضية، والعمل على تجاوز الخلافات الرياضية المحلية، لتهيئة الأجواء العامة لنجاح الحدث الرياضي الأفريقي الأهم، وتقدير انعكاس ذلك على مكانة مصر التي تتولى رئاسة القمة الأفريقية، والتي يتطلع إليها الأشقاء في أرجاء القارة، في قيادة العمل السياسي والتنموي والرياضي. Advertisements

Advertisements