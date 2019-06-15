شكرا لقرائتكم خبر عن ١٣ مرشحا يتنافسون في انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط منافسة ساخنة تنطلق، اليوم السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر حيث يتنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد، هم محمد أحمد الشيخي وأحمد أبوالحسن هلال، علاء حسن محمد على، علاء إبراهيم خليل، حسام الدين منصور، قاسم محمد محمود الشربيني، أنطونيوس صلاح محروس سليمان، خالد محمد محمود عبدالجليل أحمد حامد أحمد جاد، وصلاح أحمد إبراهيم محمد، وعلي يوسف حمدان، ومحمد شاكر على محمد. ويتم التصويت لـ7 مرشحين من أصل 13 مرشحا، لعضوية مجلس الإدارة حتى يكون التصويت صحيح وليس لقائمة بعينها.

وأعلنت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر أماكن ومقار التصويت في الانتخابات بمدن محافظة البحر الأحمر ففي الغردقة، وهي: مقر الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بجوار سجل مدنى الغردقة، وفي رأس غارب: الوحدة الصحراوية - شارع الإذاعة، وفي سفاجا: الوحدة الصحراوية (جمعية تنمية المجتمع)- أمام بنك التنمية والإئتمان الزراعى، وفي القصير: جمعية الشبان المسلمين أمام مركز شباب القصير، والتصويت يبدأ من الساعه 8 الثامه صباحا حتي الخامسة مساء.