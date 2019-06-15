شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يزور المنتخب خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكداً على ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

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كما شدد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيريا.

اللاعبون توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، وعاهدوه على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وقام الرئيس كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات بإستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالاستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.