شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 15 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

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القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرون من قيادات الجماعة،في القضية المعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

القاهرة.. تستكمل محكمة النقض نظر الطعن على إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله وآخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

القاهرة.. تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، وسط توقعات بزيادة سوء معاملة المسنين والمسنات مع تزايد أعدادهم حول العالم.