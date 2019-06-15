شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية.. الأبرز في صحف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم (السبت) عددا من قضايا الشأن المحلي، كما أبرزت فعاليات الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ أمس، والذى تستضيفه مصر أيضا على مدى يومين.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية بمدينة شرم الشيخ أمس، والذى تستضيفه مصر أيضا على مدى يومين كامتداد لأعمال المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، أكد ضرورة تنفيذ آليات لتنمية المهارات وتبادل الخبرات الدولية ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.

وأضافت أن الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، شدد في كلمته على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد، وأوضح بأن تلك الأسباب دفعت مصر لإنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد لتكون أداة لإضافة المزيد من المعرفة وإعداد البحوث والدراسات اللازمة للعاملين على مكافحة الفساد بالجهات المختلفة، وإنفاذ القانون على المستوى المحلى والإفريقى.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لمناقشة آخر مستجدات موضوعات التعاون المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

وأضافت إن الجانبين ناقشا الموقف التنفيذى للمشروعات التي تقوم الشركات التابع لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذها لصالح محافظة أسوان ومنها رصف الطرق، وتطوير مكاتب البريد ومراكز الشباب، وإنشاء حمامات السباحة وتجهيز الملاعب القانونية والخماسية بالنجيل الصناعى بالأندية وتطوير الميادين بالمحافظة، إضافة إلى إنارة الطرق باستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.. كما تم عرض مقترحات للتعاون المشترك تتمثل في توريد خلايا الطاقة الشمسية للإنارة المنزلية وتوريد موفرات المياه الذكية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه في الوقت الذي أكدت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد، طالبت بإجراء تحقيق محايد في فض الاعتصام الذي حدث أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم لتحقيق العدالة والمحاسبة. في حين من المقرر أن يعلن اليوم المجلس العسكري، نتائج التحقيق في عملية فض الاعتصام حسب ما أعلنه في المؤتمر الصحفي.



الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزير المالية استعرض تقرير المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا، موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد بما يضمن سرعة اكتمال المنظومة على النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالي. لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقاً لرؤية «مصر 2030».

وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية تستهدف، بنهاية هذا العام، نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات بما يمكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً وقد قام القطاع المصرفي بتوفير 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة» في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والزراعي ليلبي الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونياً التي كان قد بدأ توفيرها مجاناً للمواطنين اعتباراً من أول مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأت الاستعدادات الفعلية بمكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة وفروعه بالمحافظات، وشددت الوزارة على توفير كل وسائل الراحة من مبردات مياه وأجهزة التهوية مبكراً ودعم المكاتب بالموظفين أصحاب الخبرة.

ونقلت عن سيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق أن هذا العام يشهد لأول مرة زيادة عدد الرغبات من 60 إلى 75 رغبة حتى تكون أمام الطلاب فرص اختيار أكثر وينتظر مكتب التنسيق موافاته بالكليات الجديدة التي تبدأ بها الدراسة العام المقبل من قبل المجلس الأعلي للجامعات مؤكداً أن هناك ثلاث مراحل للتنسيق هذا العام.

وفي شأن آخر، ذكرت «الجمهورية» أنه وفي ثاني ضربة أمنية من نوعها خلال ثلاثة أيام تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة جديدة لتهريب شحنة مخدرات بلغ وزنها «2» طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر بورسعيد تتجاوز قيمتها 144 مليون جنيه.

Advertisements

ونقلت عن وزارة الداخلية قولها، في بيان أمس، إن تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت اعتزام إحدي التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين «يحملون جنسية إحدى الدول العربية» جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم «ثمانية أشخاص ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة النقل أنهت استعداداتها لاستقبال الركاب اليوم في 3 محطات مترو أنفاق جديدة بمنطقتي مصر الجديدة وعين شمس تم تصميمها وتنفيذها على الطراز الأوروبي للمساهمة في تخفيف الزحام وتكدس سيارات المواطنين في شوارع العاصمة.

وقال المهندس على الفضالي رئيس شركة المترو إن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة وتستغرق المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس 25 دقيقة حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة ونادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

وفي الشأن الدولي، ذكرت «الجمهورية» أن إيران أكدت أمس أن الاتهامات الأمريكية التي تحملها مسئولية الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان «لا أساس لها». متهمة واشنطن بتنفيذ «تخريب دبلوماسي».

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون إن «الأفعال الأمريكية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط».

أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن ميخائيل مياسنيكوفيتش، رئيس مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا شدد على أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك‬، مؤكدا أن بلاده تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة لتعزيز وتوسيع الثنائي بين البلدين.

وأكد مياسنيكوفيتش، أن بيلاروسيا مهتمة بمواصلة الدفع بعلاقات الصداقة مع القاهرة، معتبرا مصر شريكاً مهما تعتمد عليه بلاده في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيدا بتجربة مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنها من أكثر التجارب نجاحا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر تسهم إسهاما في حل المشكلات الإقليمية في مجال الأمن.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن مجلس الوزراء أكد حرص الحكومة على تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها، وقال المجلس إن الحديث عن تصفية القطاع العام مجرد شائعات تهدف إلى إثارة غضب العاملين بالشركات.

وشدد المجلس على عدم وجود نية لفرض ضرائب جديدة خلال الفترة القادمة. كما أكد عدم صحة تحديد الحكومة حدا أقصي للزيادة في المعاشات، مشيرا إلى عدم صحة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام المقبل.. كما نفي قيام وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد لمواجهة التطرف، وقال إن تلك مجرد شائعات، ونفى أيضا ما تردد حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون في مزاد ببريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر وضع حجر الأساس لمشروع القطار المكهرب (السلام- العاصمة الإدارية)‬ نهاية أبريل من العام المقبل. وبدأت الشركات الوطنية في تنفيذ الأعمال المدنية بمسار القطار، والتي تتضمن المحطات والورش والأسوار في حين تتولى، الشركة الصينية الوحدات المتحركة ونظام الإشارات، والتحكم.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قال إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.موضحا أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وبيّن العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسئولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات‬. مؤكدا حق الرياض ‬المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.