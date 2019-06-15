أخبار مصر | من "الكرة" إلى "ألعاب القوى".. 12 لعبة أتقنها القدماء المصريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الكرة" إلى "ألعاب القوى".. 12 لعبة أتقنها القدماء المصريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مصر على أعتاب استضافة الحدث الأهم في القارة الأفريقية، وهي بطولة كأس الأمم التي ستنطلق بعد أيام قليلة، حيث سيلتقى أبناء القارة السمراء على أرض الكنانة مستعرضين مهاراتهم في لعبة كرة القدم والأمهر والأجدر سيتوج بكأس البطولة الأغلى في القارة.



ومصر بتاريخها الضارب في عمق التاريخ لم عرفت ومصر بتاريخها الضارب في عمق التاريخ لم عرفت الرياضة منذ زمن بعيد، وقد كشف الباحث الأثري أحمد عامر للفجر أن قداماء المصريين، عرفوا العديد من الرياضات التي تشكل أساس كثير من الألعاب الرياضية الموجودة حاليًا. كرة اليد

وأشار عامر في تصريحاته الخاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن قدماء المصريون عرفوا لعبة كرة اليد وهم مخترعوها فالثابت علي جدران المقابر المصرية القديمة أن المصريين مارسوا لعبة كرة اليد، وهم من سمحوا لأول مرة في تاريخ البشرية للفتيات بممارستها.



لعبة الهوكي

وأضاف أن المصريين القدماء عرفوا أيضًا لعبة الهوكي منذ الآف السنين، وثبت ذلك من النقوش والرسوم التي اكتشفت بمقابر "بني حسن" في المنيا، وهي المقابر التي تحمل النقوش الأوضح والأجمل حول عدة رياضات مارسها قدماء المصريين.



لعبة المصارعة الحرة

وتابع الباحث الأثري أحمد عامر أن أحد أهم الرياضات التي تميز بها المصري القديم هي لعبة المصارعة، حيث ظهرت المناظر التي تصور ممارسة هذه الرياضة في الدولة القديمة والوسطي والحديثة، مثلت الصور أشكال لرياضة المصارعة بين الأطفال والصبيان علي مقبرة "بتاح حتب" بسقارة.

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رياضات السباحة والجمباز

وأشار إلى أن المصريين القدماء كانوا مغرمين بممارسة رياضة السباحة حيث كانوا يخرجون الي شاطئ النيل لممارستها، أما عن الجمباز فتعتبر مصر القديمة هي التي وضعت الأصول الأولي لألعاب الجمباز، ووضحت النقوش الأثرية مناظر عديدة وأوضاع دقيقة لهذه الرياضة.



رياضات الفروسية والصيد والتجديف

قال عامر أن الرسوم المنقوشة على الآثار المصرية القديمة سجلت أن المصري القديم نظر إلى رياضة الفروسية بعين الاعتبار حيث أصبحت من الرياضات الواجب ممارستها، وظهرت مناظر عديدة لها علي الآثار المصرية منها منظر علي معبد الملك رمسيس الثاني، كما كانت رياضة الصيد من أهم الرياضات عند المصريين القدماء فكانوا يخرجون لصيد السباع والفيلة والثيران الوحشية، كما مارس المصريون القدماء رياضة التجديف سواء في نهر النيل أو البحار المحيطة بمصر وتحتفظ الآثار المصرية بالعديد من النقوش والنماذج التي توضح رياضة التجديث من الدولة القديمة.



ألعاب القوى

وأشار عامر إلى أن المصريين القدماء عرفوا ألعاب القوي حيث كانت رياضة القفز العالي أو ما يسمي بالوثب العالي معروفًا في مصر القديمة حيث تظهر مناظرها في مقبرة "بتاح حتب"، كما اهتم المصريون القدماء برياضة الرماية كتدريب للدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمجرمين، كما توصل المصريين القدماء للعبة "الشيش" وأعدوا لها أدواتها والأقنعة التي إستخدمت لحماية الوجه، كما أنهم هم أول من مارسوا الملاكمة بغرض إعداد الشباب للدفاع عن وطنه وتظهر مناظرها علي مقبرة "خير واف" غربي الأقصر.



رياضة العدو والرقص الإيقاعي

وقال عامر إن رياضة العدو كانت معروفة في مصر منذ العصر المصري القديم حيث كانوا يتبارون في سرعة الجري ومن تلك الأمثلة التي توضح ممارسة العدو مناظر في مقبرة "بتاح حتب"، كما احتفظت النقوش الأثرية بمجموعة من مناظر التعليم الجماعي في الرقص الإيقاعي حيث يظهر عدة فتيات يؤدين إيقاعية في أوضاع منتظمة من مقبرة "خير واف" غربي الأقصر.



الشطرنج

ولم تقتصر الألعاب التي عرفها المصري القديم على الألعاب البدنية -والكلام للباحث أحمد عامر- بل عرف المصري القديم نوعًا آخر من الرياضة التي كان من شأنها أن تنمي مدراك العقل وأعمال الفكر، ويعود فضل اختراع لعبة الشطرنج الي مصر القديمة حيث عثر في المقابر المصرية القديمة علي مجموعة من أدوات اللعب التي تتشابه في أشكالها وطريقة لعبها مع الشطرنج وهي لعبة "السنت".