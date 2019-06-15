أخبار مصر | الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا تنظم دورة تدريبية عن "استراتيجيات العمل التطوعي في مواجهة الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا تنظم دورة تدريبية عن "استراتيجيات العمل التطوعي في مواجهة الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنظم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الثقافية بجينيف، دورة تدربية في مكافحة التطرف تحت عنوان :" إستراتيجيات العمل التطوعي في مواجهة الإرهاب" وذلك يوم السبت 29 يونيو من العام الجاري ، بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بجينيف.
تبدأ الدورة من العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، ويحاضر فيها الدكتور فالح فليحان الرويلي، الباحث المتخصص في مجال إدارة الأزمات ومكافحة التطرف والإرهاب.
يذكر ان الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية هي إحدى الهيئات الإسلامية العاملة في أوربا، وتقدم العديد من الخدمات والأنشطة الدينية التي تساهم في توعية المسلمين في دول أوروبا والعالم.