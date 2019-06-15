شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة الترويجية لـ«أمم إفريقيا» بأعلام المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، أمس، فى شوارع القاهرة الحملة الترويجية لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر، بداية من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل وتضم 24 منتخبًا، من كوبرى روض الفرج، بمشاركة 100 شاب وفتاة من راكبى الدارجات والموتوسيكلات يحملون أعلام الدول المشاركة.

وطافت المسيرة شوارع القاهرة، واستقل خلالها، أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أحد الموتوسيكلات مع مجموعة «الميجا» للدراجات النارية، وتمتد فعاليات الحملة والمسيرات الترويجية بالانتقال إلى الإسكندرية فى المرحلة الثانية التى تنطلق الجمعة المقبل.

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وقال «صبحى» إن هذا المهرجان يأتى ضمن استعدادات الوزارة للترويج للعُرس الكروى الكبير الذى ستعيشه مصر على مدار شهر كامل، ولفت إلى أن فكرة «الميجا» تهدف إلى الترويج والدعاية للبطولة قبل انطلاقها وإظهار الاستادات المشاركة بشكل حضارى، إلى جانب تسليط الضوء على المعالم السياحية البارزة فى المحافظات المستضيفة.

فى السياق ذاته، تجتمع اللجنة العليا لأمم إفريقيا، اليوم، لتحديد استعدادات السكة الحديد والقطارات التى سيتم تجهيزها لمحافظتى الإسكندرية والإسماعيلية، والتجهيزات الخاصة بنقل المشجعين من القاهرة إلى المحافظات الـ4 الأخرى- التى تستضيف البطولة.

وتفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، يرافقه شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الاستاد الرياضى والمنطقة المحيطة به، وملاعب التدريب، للمرّة الثانية على التوالى، بهدف متابعة الاستعدادات الأخيرة، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خارج وداخل الاستاد وما يضمه من منشآت رياضية.