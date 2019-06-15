شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصحيح «العربى» و«الدين» لـ«الثانوية».. ونسبة النجاح «ممتازة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى، اليوم، 117 ألفًا و331 طالبًا بشعبة علمى رياضيات بالصف الثالث الثانوى العام امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، بنظام «بوكليت».

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وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل لجنة متابعة الغش الإلكترونى بالوزارة لملاحقة صفحات الغش الإلكترونى وحذف ما يتم ترويجه عن الأسئلة أولًا بأول، مع إبلاغ وزارة الداخلية فورًا لاتخاذ اللازم.

وأكد المصدر أن الوزارة أحالت إلى وزارة الداخلية للتحقيق واتخاذ الإجراء اللازم ١٠ حالات غش إلكترونى، تم ضبطها خلال امتحانات مادة اللغة الإنجليزية، الأربعاء الماضى، لتسريبهم الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عبر هواتفهم، موكدًا أن وزارة التعليم أوصت بتحويل المتهمين لمحاكمات عاجلة لتوقيع عقوبات رادعة بحقهم وفق القانون الذى ينص على الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على ٧ سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن٤٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه.

وكشف المصدر أن مراكز التصحيح انتهت من تصحيح مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وأنهما حاليًا فى مرحلة المراجعة، مؤكدًا أن نسبة النجاح والمجموع بالمادتين ممتازة، ومشيرًا إلى أنه جارٍ تصحيح مواد الاقتصاد والإحصاء واللغة الإنجليزية حاليًا، ونسبة النجاح والمجموع بهما مقبولة.