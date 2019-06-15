نقيب الصحفيين: اجتماع لمجلس النقابة لتشكيل هيئة المكتب.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عقد اجتماع لمجلس النقابة الأحد المقبل بهدف تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال.

كان محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة، قال إن أعضاء المجلس اتفقوا تقريبا بنسبة 90% على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وإن النسبة المتبقية من الاتفاق سيتم التوصل إليها خلال الاجتماع نظرا لرغبة الجميع في عدم تعطيل مصالح الزملاء.

وأضاف في تصريحات صحفية أن جرى الاتفاق على أن يتولى محمد شبانة منصب السكرتير العام، وأن يتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل النقابة الأول، وأن ينوب عن النقيب ضياء رشوان في صلاحياته حال غيابه، إضافة إلى اضطلاعه بلجنة التدريب وتطوير المهنة.

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وتابع أنه تم الاتفاق على أن يتولى خالد ميري منصب الوكيل الثاني إضافة إلى رئاسة لجنة القيد، والتي ستضم في عضويتها كلا من هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ.

كما تم الاتفاق على أن يتولى هشام يونس منصب أمين الصندوق، وأن يتولى النقيب لجنة التسويات، وأن يشكل لجنة مصغرة تحت إشرافه.

كما يتولى عمرو بدر منصب السكرتير العام المساعد ولجنة الحريات، على أن يحتفظ حسين الزناتي بلجنة النشاط، مع منصب وكيل النقابة للنشاط، وأن يستمر محمود كامل باللجنة الثقافية إضافة إلى الإشراف على الروابط والشعب، وأن يتولى محمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الإسكان والشئون العربية، وأن يحصل حمّاد الرمحي على لجنة الخدمات، وأن يعهد إلى محمد يحيى يوسف بلجنة المعاشات، وأيمن عبد المجيد بلجنة العلاج.

وأشار عبدالحفيظ إلى أنه تم عرض منصب وكيل النقابة لتنمية الموارد الاقتصادية على محمد خراجة، إلا أنه لم يحسم أمره بعد بالموافقة.