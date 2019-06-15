الجريمة في أسبوع.. "حادث حلوان وصفقة الـ144 مليونا وجريمتا قتل أسرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي جرائم عدة حظي بعضها اهتمام الرأي العام، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين اتهام شخص بقتل زوجته، وحل لغز العثور على جثة سائق متفحمة داخل سيارته ومحاولة انتحار عاطل قتل والدته وحادث مروع بحلوان.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

مشاجرة أسرية تنتهي بجريمة قتل

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

أشعلا النيران في جثته

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن لغز العثور على جثة سائق متفحمة داخل سيارته، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ميكانيكي وحلاق، وأنهما تخلصا من المجني عليه بسبب خلافات سابقة وأشعلا النيران في الجثة لإخفاء معالم الجريمة.

قتل والدته وحاول الانتحار

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أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم بقتل والدته بالبساتين ألقى نفسه من الطابق الثالث بالنيابة بمحكمة جنوب القاهرة.

دماء على الأسفلت

لقى 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في طرة منطقة حلوان.

صديق خائن وأب مخدوع

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة ادعاء قاصر اختطافها على يد مجهولين واعتداءهم عليها جنسيا.

صفقة الـ144 مليون جنيه

أحبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تهريب جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.