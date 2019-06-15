مصر | حبس سائقين بتهمة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائقين بتهمة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر القديمة حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك، كما طالبت النيابة بسرعة التحرى حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائرى بدائرة القسم.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سائقَين مقيمان بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية.