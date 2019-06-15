أخبار مصر | النقل: 9 مليون جنيه خسائر تشغيل الخط الثالث للمترو شهريًا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: 9 مليون جنيه خسائر تشغيل الخط الثالث للمترو شهريًا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة النقل، أن المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال إن خسائر التشغيل للخط الثالث بلغت 9 مليون جنيه شهريًا.

وأوضح أنه يتم دراسة كيفية تقليص هذه الخسائر بالاطروحات المختلفة من حوكمة سعر التذكرة، وتحفيز العمال لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة حوافزهم.

وأكد أنه سيتم ربط صرف الحوافز لكل العاملين بالإنتاج الذي سيقدمونه للشركة ولتنمية مواردها.

هذا وقد أجرى الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح محطات هارون وألف مسكن ونادي الشمس بالخط الثالث لمترو الأنفاق، امام الركاب بدءًا من غد السبت واستعداد كافة محطات الخط الثالث للمترو لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر في الـ21 من هذا الشهر.