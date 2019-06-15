شكرا لقرائتكم خبر عن «وثيقة الأخوة الإنسانية» و«الحلم العربي» في مشروعات التخرج لطلاب إعلام الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق في العاشرة من صباح غد السبت بكلية الإعلام بنين جامعة الأزهر فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون، بحضور لفيف من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية .

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام والمشرف على المركز الإعلامي بالجامعة، إن مشروعات التخرج التي يقدمها طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بأقسامها الثلاثة (الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة) هذا العام، تعد قفزة نوعية في مسيرة العملية التعليمية بالكلية، مشيرًا إلى أن لها موقعًا متميزًا في إنتاج الكلية ودلالة واضحة على مستوى التعليم والتدريب الراقي والموهبة التي يتميز بها طلابنا في الأقسام الثلاثة بالكلية.

وأوضح السعيد أن إعلام الأزهر له بصماته الواضحة في الإعلامي المصري بمؤسساته الحكومية والخاصة، حيث ينتشر طلاب وخريجو الكلية في جميع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة مصريًا وعربيًا وإسلاميًا وعالميًا.

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فيما أعلن الدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، أن كلية الإعلام تفتخر بأبنائها وبإنتاجهم المتميز، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية والأقسام تعمل على قدم وساق خلال الأيام الماضية استعدادا لهذا الحفل الذي يعد تتويجا لجهود الكلية وجني ثمار أبنائها الطلاب وتطبيقا عمليًا لما تلقوه خلال مسيرتهم العلمية.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالعاطي مسلم، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، إن مشروعات التخرج هذا العام تعد انطلاقة جديدة لأبناء القسم نحو التميز والمهنية والمهارات العملية التي اكتسبها الطلاب من خلال دراساتهم العملية والعلمية بالكلية وقد بلغ عدد المشروعات المقدمة ٢٢ مشروعا خصصت لمعالجة قضايا المجتمع المصري والجامعة والأزهر الشريف.

وأوضح أن أبرز المشروعات المقدمة «مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سي»، و«وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع بابا الفاتيكان بأبوظبي، والتي تركز على إرساء قواعد العلاقة بين أبناء المجتمع المصري بمختلف أطيافه ومذاهبه، كما يهدف مشروع «الحلم العربي» إلى تجسيد أمل الشباب في إرساء حلم التضامن والأخوة العربية وقيادة مصر وريادتها على المستوي العربي والإقليمي والأفريقي.

وأضاف أن الأزهر الشريف كان له نصيبًا وافرًا من مشروعات هذا العام حيث قام الطلاب بمجموعة من الأفلام التسجيلية حول «المركز العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية»، و«مطبعة المصحف الشريف»، و«مستشفى الأزهر التخصصي» الذي يقدم خدماته لأبناء المجتمع المصري، وكذلك فيلم «سفراء الأزهر» عن الطلاب الوافدين.