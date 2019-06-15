شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى السيد مرسى يفوز برئاسة غرفة التجارة العربية واليونانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاز فتحى السيد مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، برئاسة غرفة التجارة والتنمية العربية اليونانية بالتزكية فى الانتخابات التى جرت بأثينا فى اليونان. وقال «مرسى» إنها المرة الرابعة التى يترأس فيها غرفة التجارة والتنمية العربية اليونانية، وأنه قام على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين بعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال اليونانيين بغرض تبادل الخبرات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط التجارة الخارجية وتنمية الصادرات المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتحى السيد مرسى يفوز برئاسة غرفة التجارة العربية واليونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.