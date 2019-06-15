شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الحالة النفسية».. انتحار طالبة «ثانوى» وتسمم فتاتين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي على تناول قرص مبيد حشرى يستخدم لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب سوء حلها فى امتحانات الثانوية العامة بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، كما أصيبت فتاتان بالتسمم نتيجة تناولهما حبوب حفظ الغلال فى البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بوصول «هـ .ح» 16 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى، مصابة بتسمم فسفورى، إلى المستشفى العام، وتم نقلها إلى قسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، وأفادت والدتها بتناول ابنتها قرصًا من حبوب حفظ الغلال السامة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، لسوء حلها فى امتحانات الثانوية العامة.

وتلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة إيتاى البارود، بوصول الفتاتين «و .أ» 20 سنة، و«ر .م» 19 سنة، إلى قسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام، مصابتين بأعراض التسمم الفسفورى، نتيجة تناول كل منهما قرصا من أقراص حفظ الغلال السامة، وتم حجزهما تحت الملاحظة.