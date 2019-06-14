شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: اجتماع لمجلس النقابة الأحد لتشكيل هيئة المكتب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة يوم الأحد ١٦ يونيو في تمام الساعة السادسة مساء.
وأوضح رشوان أن الاجتماع يأتى بهدف تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال.
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