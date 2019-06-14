شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان عزت أبو عوف تؤكد تحسن حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أميرة أبوعوف زوجة الفنان عزت أبوعوف إن حالته أصبحت مستقرة خلال الأيام الماضية وفي تحسن كبير، مشيرة إلى أنه «لا صحة لما نشر حول حالته الصحية».

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وأضافت أميرة في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أنا أجلس بجانبه وهو بخير ولكننا لا نعرف لماذا تصدر مثل هذه الشائعات عنا فمن قبل حدثت عندما كان في مستشفى الجوي وقت إجرائه العملية الجراحية في القلب».

من جانبها أكدت ابنته مريم، في بيان صحفي، استقرار حالة والدها الصحية، وقالت: «حالة والدي مستقرة وأرجو الدعاء».

وطالبت مروجي الشائعات السلبية بعدم ترويج مثل هذا النوع من الأكاذيب بخصوصه وتحري الدقة وعدم كتابة أي خبر إلا ما تصرح به العائلة منعا لنشر معلومات غير دقيقة.