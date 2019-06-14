شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يطلق قافلتين للتوعية بخطورة ختان الإناث بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية بقيادة الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر عام الفرع، قافلتين توعويتين الأولى بالتعاون مع جميعة الريادة للتنمية بمقر جمعية القلعه بعزبة القلعة بحي شرق والثانية بمقر جمعية السلام للتنمية بالمندرة قبلي بحي المنتزه وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعنوان «شهر بدور» بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت «الشاذلى» إن القافلتين تضمنتا عقد حوارات ومسابقات مع السيدات لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث وتم تناول عدة رسائل تتناول منظور القضية من الجانب االديني وتوضيح أنه عادة وليس عبادة ومن الجانب الطبي أنه جريمة مخالفة لآداب المهنة والمحور القانوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري والمحور الاجتماعي بالتوعية بأضراره والتأكيد على أن عفة الفتاة في تربيتها وتعليمها بالإضافة إلى الإعلان عن خط نجدة الطفل 16000 والخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115.

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وأوضحت «الشاذلى» أنه تم تنظيم ورش عمل فنية (رسم وتلوين) للأطفال وتم توزيع مطويات توعوية عن مكتب الشكاوى وخط نجدة الطفل نشرات معلوماتية عن الختان وأنواع العنف بوجه عام.

ولفتت إلى أنه في ختام القوافل تم ملاحظة التأثير الإيجابي للقافلة على السيدات والاقتناع الكامل بمخاطر الختان على الفتاة والتأكيد على محاولة تجنب ممارسة هذه العادة السيئة في الجيل الجديد من الفتيات.

وقالت مقرر الفرع إنه شارك في القوافل فريق عمل مكون من عضوات فرع المجلس بالإسكندرية ومسؤولي لجنة الحماية من المجلس القومي للطفولة والأمومة ومسؤولي إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وواعظات وخادمات الكنيسة ومحاميات مكتب الشكاوى ومسؤولي الجمعيات الأهلية والرائدات والمنسقين من الأمانة العامة وفرع المجلس حيث تم استهداف 390 سيدة في القافلتين.

وأشارت إلى أن حملة «شهر بدور» تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.