شكرا لقرائتكم خبر عن «أقباط من أجل الوطن»: مصادرة أوقاف الكنائس في القدس صفقة يهودية مشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن حكم المحكمة الاسرائيلية، الصادر الجمعة، بخصوص مصادرة ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس في بابا الخليل بالقدس المحتلة هدفه الأساسي الاستيلاء على أوقاف الكنائس وتهويد القدس المحتلة من الوجود المسيحي بشكل خاص والوجود العربي بشكل عام.

Advertisements

وناشد «كمال»- في تصريحات له الجمعة- المجتمع الدوله بسرعة التدخل والحفاظ على مهد السيد المسيح من أي محاوله لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمدينه واصفاً الحكم الاسرائيلى بـ«الصفقة المشبوهة المعروفة باسم صفقة بابا الخليل».

كانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس طالبت العالم بالحفاظ على الإرث الكنسي في المدينة المقدسة وأكدت اللجنة أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتابع بشكل حثيث ومتواصل منذ البداية ملف عقارات البطركية الأرثوذكسية في بابا الخليل، وعلى المدخل الجنوبي لكنيسة القيامة في حارة النصارى وميدان عمر بن الخطاب، مشيرة إلى أنها نبهت مبكراً إلى أحقية الوجود المسيحيي في القدس باعتباره مستهدفاً من قبل السياسات الإسرائيلية الممنهجة لتفريغ المدينة المقدسة من الوجود الوطني المسيحي الأصيل كما هو الحال في استهداف المسجد الأقصى، نحو تهويد المدينة الذي تسارعت وتائره بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب المشؤوم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ضارباً عرض الحائط الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن (478، 476، 2334).

وشددت اللجنة على عدم اعترافها بمحاكم الاحتلال الإسرائيلية وشرعيتها باعتبارها أداة تنفيذية لتعميق وتكريس الاحتلال وإحلال المستوطنين في قلب المدينة المقدسة، ودعت إلى ضرورة توفير الحماية للمستأجرين والتحرك الشعبي لمواجهة السياسات الاقتلاعية.